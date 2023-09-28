На западе Карелии победили черного усача

В Сортавальском районе республики была упразднена карантинная зона, действовавшая с 2007 года.
Специалисты североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели мониторинг фитосанитарного состояния в Сортавальском районе Карелии, в результате которого не было подтверждено присутствие карантинного объекта — черного соснового усача.
По результатам мониторинга карантинный режим и карантинная фитосанитарная зона, установленные в 2007 году, были упразднены.
Приказ об упразднении зоны был издан 29 сентября 2023 года. Хозяйствующие субъекты, работающие в карантинной зоне, были предупреждены о ее упразднении.
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