На Зареке благоустроят двор на 2 млн рублей

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В Петрозаводске продолжается благоустройство дворов по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщили в администрации города.
Глава карельской столицы осмотрела ход работ на Зареке.
Ирина Мирошник встретилась с жильцами дома №12 по улице Волховской. Их двор стал одним из 35 участников проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году.
Там запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия, установка скамеек и урн, устройство освещения дворовой территории, обустройство тротуаров, оборудование детской площадки, установка ограждений, обрезка деревьев и кустов.
Общая стоимость работ – почти 2 млн рублей. Из них более 173 тысяч рублей собрали жильцы.
Работы выполняет подрядная организация: ООО "Саигра". Объект должен быть сдан в сентябре.
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