На Зареке благоустроят двор на 2 млн рублей

В Петрозаводске продолжается благоустройство дворов по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщили в администрации города.

Глава карельской столицы осмотрела ход работ на Зареке.

Ирина Мирошник встретилась с жильцами дома №12 по улице Волховской. Их двор стал одним из 35 участников проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году.

Там запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия, установка скамеек и урн, устройство освещения дворовой территории, обустройство тротуаров, оборудование детской площадки, установка ограждений, обрезка деревьев и кустов.

Общая стоимость работ – почти 2 млн рублей. Из них более 173 тысяч рублей собрали жильцы.

Работы выполняет подрядная организация: ООО "Саигра". Объект должен быть сдан в сентябре.