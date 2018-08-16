На Зареке иномарка сбила пешехода

В Петрозаводске в среду вечером автомобиль Hyundai Getz сбил 37-летнего мужчину, сообщает республиканское управление ГИБДД.

Инцидент произошел у дома 17 по улице Перттунена в пятом часу вечера.

"Водитель автомобиля Hyundai Getz совершил наезд на пешехода, 37-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности перехода", - отметили в Госавтоинспекции.

Пешеход получил травмы, ему назначено лечение на дому.