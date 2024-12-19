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На заседании Правительства Карелии обсудили развитие малокомплектных школ региона

Новости. Общество
18:31, 23 Декабря 2024
фото: © Пресс-служба правительства Карелии

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Одним из вопросов, направленных жителями Карелии на Прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным, стал вопрос дальнейшей судьбы школы в Колово, Пудожского района.

Его рассмотрели 23 декабря на заседании Правительства Карелии.

Сегодня в регионе работает 101 школа. Из них более половины — сельские. Многие из этих школ малокомплектные. Однако задача правительства — обеспечить качественное и доступное образование на территории всей республики. Для этого могут использоваться разные инструменты, в том числе и подвоз детей в школу на автобусе для соблюдения прав детей на образование.

Глава региона отметил, что для обновления в сфере образования для школ республики много уже сделано.

«Я считаю, что школа в поселке Деревянка одна из лучших. Появились 16 новых детских садов. В том числе шесть в сельской местности. В поселке Калевала завершаем строительство еще одного детского сада. С 2022 года в рамках капитального ремонта за счет средств федерального и регионального бюджетов в Карелии отремонтировано 35 образовательных объектов, 27 — сельских школ. С 2025 года эту работу будем проводить в рамках нового проекта „Молодежь и дети“. Из 35 объектов в ближайшие три года будут отремонтированы не менее 15 школ в сельской местности в поселках городского типа», — сказал Артур Парфенчиков.

Однако некоторые здания школ не соответствуют санитарным и пожарным требованиям, не имеют централизованной канализации и водоснабжения. При этом Глава Карелии подчеркнул, что в Карелии нет массового закрытия школ на селе, это точечные решения.

О текущей ситуации в поселке Колово доложил министр образования и спорта Роман Голубев.

«Принято решение организовать образовательный процесс для ребят из Колово в школе в Пудоже, которая недавно была отремонтирована. Это достаточно современное здание, с двумя спортзалами, с полным штатом педагогов. На прошлой неделе в школу выезжали высококвалифицированные специалисты-психологи. Они отмечают, что у детей наблюдаются положительные эмоции, открытость к коммуникации, желание обсуждать яркие впечатления, нет признаков тревожности, мотивация к получению знаний повышенная. Учителя также отмечают, что дети успешно адаптируются к новым условиям, вовлечены во внеурочную деятельность, посещают музей и библиотеку, принимают участие в общешкольных мероприятиях», — сообщил Роман Голубев.

По итогам заседания Артур Парфенчиков поручил Министерству образования и спорта Карелии проконтролировать процесс адаптации школьников поселка Колово в Пудожской средней школе № 3, обеспечивать сопровождение каждого ребенка, в том числе и психолого-педагогическое.

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