На заводе интерьерных элементов в Карелии завершается монтаж оборудования

Сотрудники Госкомитета по жилнадзору побывали на строительстве Завода интерьерных элементов в Петрозаводске.

Предприятие возводят на Шуйском шоссе. Контролируют работы сотрудники Госкомитета по жилнадзору.

Сотрудники ведомства рассказали, что в помещении цеха торцевания заготовок установлены окна, двери, ворота, выполнено устройство пожарной сигнализации, произведен монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Проложены наружные инженерные сети и выполнено устройство проездов.

— Нарушений соответствия выполняемых работ подрядчиком не допущено, — уточнили в Госкомитете.

Завод представляет собой комплекс зданий, включающий сушильный блок из четырех камер, котельную на щепе, склад готовой продукции и два производственных цеха. Один из них предназначен для производства точеной продукции, элементов деревянных лестниц, погонажных изделий и производства мебельного щита. Во втором откроется производство гранул для изделий древесно-полимерного композита и изготовление готовой продукции в виде террасной доски.

Сейчас в цехе торцевания заготовок завершается монтаж оборудования и ведутся пусконаладочные работы.

