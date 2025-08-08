На заводе в Башкирии прогремел мощный взрыв

В «Башкирской содовой компании» произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Сегодня утром в кирпичном здании «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке произошёл хлопок газовоздушной смеси, сообщили в Следственном комитете региона.

— На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается, — рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте ЧП работают 19 бригад скорой помощи, заявил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своём телеграм-канале.

— Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог, — добавил он.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе предприятия, угроза жизни и здоровью местного населения отсутствует.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).