На здании мэрии Петрозаводска появился знак «Z» (ФОТО)

Чиновники городской администрации присоединились к флешмобу в поддержку спецоперации российских войск на Украине.

Администрация Петрозаводска 4 марта присоединилась к флешмобу в поддержку спецоперации на Украине. Немногие освещенные окна мэрии отчетливо выстроились в форме латинской буквы «Z». Фотографии были сделаны с разных сторон здания — со льда Онежского озера и со стороны улицы Куйбышева. Петрозаводчане и гости города могли отовсюду увидеть светящуюся в темноте букву «Z».

Напомним, что такое буквенное обозначение получила российская военная техника, которая направлялась на территорию Украины. Также были и другие буквы. Как разъяснили в Минобороны России, «Z» — это «За победу», «V» — «Сила в правде», другая V (на технике это △) — «Задача будет выполнена». Однако наибольшую популярность среди россиян получила именно буква «Z».

Ранее волонтеры Молодежного центра «Смена» также приняли участие в акции в поддержку российской армии, изобразив красками букву «Z» на Онежском озере в цветах российского флага, а также составив этот символ из горящих лампад.