890x80
Реклама
Как развить креативное мышление?
16.06.2022 11:25
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Квитанцию за газ теперь можно получить по электронной почте
Сегодня 10:28
Заксобрание Карелии приняло решение покинуть парламентскую конференцию Балтийского моря
Новое
Сегодня 16:10

На «Зеленой тропе» в Петрозаводске подростки на питбайках устроили покатушки, из-за которых пострадал велосипедист

Новости. Происшествия
13:36, 23 Июня 2022
фото: © motohiro.ru

Новости партнеров

В Петрозаводске подросток-хулиган на питбайке сбил 55-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился 55-летний петрозаводчанин, пострадавший от действий подростков на питбайках.

Мужчина рассказал, что в минувшую среду, 22 июня, около 20.30 на «Зеленой тропе» он ехал на велосипеде, и в это же время по популярному маршруту гоняли трое подростков на питбайках.

«Я двигался на велосипеде вверх по велодорожке в сторону Древлянки. Метров через 100 после кинологического центра МВД навстречу выехали несколько подростков в шлемах на спортивных мотоциклах. По непонятной причине, один из них — то ли был не очень вменяем, то ли захотел отличиться перед приятелями, — поехал прямо на меня. Я постарался отвернуть в сторону, но столкновения избежать не удалось. Я упал и ударился головой, от тяжелых травм меня спас шлем. В это время сам подросток — виновник происшествия улетел в канаву, откуда ему помогли выбраться приятели, после чего компания скрылась с места происшествия, не оказав мне никакой помощи. Спасибо, что проезжавшая мимо пара на велосипедах помогла мне подняться», — рассказал петрозаводчанин, обратившийся в редакцию.

По его словам, когда подростки уехали, а он пришел в себя, то сразу вызвал скорую и полицию. Прибывшие на место вызова сотрудники экстренных служб, по словам велосипедиста, оказали ему медицинскую помощь и зарегистрировали происшествие.

«До сих пор пребываю в состоянии шока! То, что всё обошлось без серьезных увечий, просто чудо! На моем месте мог оказаться кто угодно: маленький ребенок, пожилая женщина, молодая мама с коляской — последствия были бы ужасны», — сказал велосипедист и попросил всех, кто ездит на двухколесном транспорте надевать защиту и шлем.

На обращение редакции в ГИБДД Петрозаводска рассказали, что данное происшествие зарегистрировано, работает дознаватель.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2022, 09:00
Появились разъяснения, как получить часть пенсии раньше наступления пенсионного возраста
20.06.2022, 13:50
Девочка погибла на базе отдыха для трудных подростков в Карелии
21.06.2022, 11:52
Россия сохраняет ограничения на въезд в Финляндию
16.06.2022, 09:36
Новый завод построят под Петрозаводском
20.06.2022, 11:06
Организаторы празднования Дня города в Петрозаводске допускают отмену ряда мероприятий из-за погоды
21.06.2022, 15:31
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется настоящая летняя жара

Аналитика

22.06.2022 16:00
Обществоведение
Почему в «маршрутках» Петрозаводска списывают лишние деньги с банковских карт?
В столице Карелии пассажиры маршрутных автобусов, оплачивающие проезд банковскими картами с помощью терминала, обнаружили списания выше стоимости билета.
Хотите строить? Идите лесом!
22.06.2022 15:13
Успешный старт: в Петрозаводске благоустраивают скверы и парки
21.06.2022 13:00
Итоги экономического форума в Петербурге: самое важное для Карелии
20.06.2022 17:01
«Мы обычные люди среднего достатка»
17.06.2022 09:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:10
Спецпроект
Заксобрание Карелии приняло решение покинуть парламентскую конференцию Балтийского моря
Парламент Карелии сегодня принял окончательное решение о прекращении членства Законодательного Собрания Республики Карелия в Парламентской Конференции Балтийского моря.
«Половину пенсии трачу на ремонт машины»
20.06.2022 10:08
Элиссан Шандалович поздравил карельских медицинских работников с профессиональным праздником
17.06.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.