На «Зеленой тропе» в Петрозаводске подростки на питбайках устроили покатушки, из-за которых пострадал велосипедист

В Петрозаводске подросток-хулиган на питбайке сбил 55-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился 55-летний петрозаводчанин, пострадавший от действий подростков на питбайках.

Мужчина рассказал, что в минувшую среду, 22 июня, около 20.30 на «Зеленой тропе» он ехал на велосипеде, и в это же время по популярному маршруту гоняли трое подростков на питбайках.

«Я двигался на велосипеде вверх по велодорожке в сторону Древлянки. Метров через 100 после кинологического центра МВД навстречу выехали несколько подростков в шлемах на спортивных мотоциклах. По непонятной причине, один из них — то ли был не очень вменяем, то ли захотел отличиться перед приятелями, — поехал прямо на меня. Я постарался отвернуть в сторону, но столкновения избежать не удалось. Я упал и ударился головой, от тяжелых травм меня спас шлем. В это время сам подросток — виновник происшествия улетел в канаву, откуда ему помогли выбраться приятели, после чего компания скрылась с места происшествия, не оказав мне никакой помощи. Спасибо, что проезжавшая мимо пара на велосипедах помогла мне подняться», — рассказал петрозаводчанин, обратившийся в редакцию.

По его словам, когда подростки уехали, а он пришел в себя, то сразу вызвал скорую и полицию. Прибывшие на место вызова сотрудники экстренных служб, по словам велосипедиста, оказали ему медицинскую помощь и зарегистрировали происшествие.

«До сих пор пребываю в состоянии шока! То, что всё обошлось без серьезных увечий, просто чудо! На моем месте мог оказаться кто угодно: маленький ребенок, пожилая женщина, молодая мама с коляской — последствия были бы ужасны», — сказал велосипедист и попросил всех, кто ездит на двухколесном транспорте надевать защиту и шлем.

На обращение редакции в ГИБДД Петрозаводска рассказали, что данное происшествие зарегистрировано, работает дознаватель.