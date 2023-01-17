На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря

По геомагнитному полю планеты ударило эхо от крупной вспышки на Солнце.

Как сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на земле регистрируется самая сильная в 2023 году геомагнитная буря.

Событие началось около 22 вечера по московскому времени 26 февраля и продолжалось весь день 27 февраля. По оценкам специалистов, эта буря — одна из сильнейших за последние годы.

Причиной бури явились две крупных вспышки на Солнце, произошедшие 25 и 26 февраля. Эхо взрыва от второй вспышки ударило по Земле сегодня, 28 февраля. По расчетам, прекратится возмущение днем 28 февраля, однако отдельные всплески возмущений могут наблюдаться до 1 марта.

Как предупреждают на сайте, воздействие бури на здоровье человека предполагается ограниченным, хотя все зависит от индивидуальной чувствительности. Возможно ухудшение сигналов спутниковой связи и спутниковой навигации.