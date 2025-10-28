На Земле началась магнитная буря

Пик бури прогнозируют на утренние часы и после полудня.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что в сегодня, 29 октября 2025 года, ожидается магнитная буря уровня G1. Это слабая буря, но даже она может повлиять на самочувствие людей и работу техники.
Пик геомагнитной активности прогнозируется в утренние часы с 06:00 до 09:00, а затем с полудня до 18:00. Ночью магнитосфера сохранит возбужденное состояние, но магнитной бури не ожидается. 30 октября поле окончательно стабилизируется.
Магнитная буря уровня G1 способна вызывать незначительные сбои в энергосистемах, особенно в высоких широтах, а также помехи в спутниковой навигации и радиосвязи. Метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, слабость, колебания артериального давления и ухудшение концентрации.
Врачи рекомендуют в такие дни пить больше воды, избегать стрессов и физических нагрузок, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Особое внимание к своему самочувствию следует проявить пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.
Напомним, в конце сентября на Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца.