Утром 27 июня на Земле началась магнитная буря класса G1.

Как сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, возмущения магнитосферы вызвал поток горячего солнечного ветра из корональной дыры.

Сейчас интенсивность бури, по словам специалиста, «слегка превышает уровень слабой, но пока не дотягивается до среднего уровня». Магнитная буря интенсивностью от слабой до средней еще несколько часов и ослабнет уже во второй половине дня. К субботе геомагнитная обстановка полностью нормализуется. В ближайшие 2-3 дня новых бурь не ожидается.

Метеочувствительные люди могут испытывать недомогание — головные боли, скачки давления или слабость. Специалисты советуют им быть внимательнее к своему здоровью в эти часы.

Напомним, что 18 июня на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса X1.3, которая стала первой за три недели.