На земле началась самая сильная магнитная буря за последние три месяца

Магнитная буря на Земле достигла высокого уровня G3.
В настоящее время эксперты фиксируют резкое усиление геомагнитных колебаний, сообщает на своем сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
— По последним измерениям, индекс геомагнитной активности вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале. События такого уровня последний раз наблюдались только 1 июня этого года, когда по Земле был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца, — говорят эксперты.
На планете продолжаются мощные полярные сияния, фиксируют их и в Карелии. По данным наблюдений, обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за влияния повышенной солнечной активности.
— Импульсных ударов по планете при этом пока не было. Воздействие осуществляется за счет системного насыщения солнечного ветра плотной вспышечной плазмой, происходившего в ходе многочисленных событий последних нескольких суток, — отмечается в сообщении.
Прогноз на сутки пока не определён. Но до полудня магнитная буря продолжится.