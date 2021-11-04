На Земле началась сильнейшая за последние годы магнитная буря

Планету внезапно накрыла одна из сильнейших за последние несколько лет магнитных бурь.

На Земле внезапно началась одна из крупнейших за последние несколько лет магнитная буря, нестабильность магнитного поля будет сохраняться еще не менее двух-трех суток, сообщило РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

«На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале», — говорится в сообщении.

Ученые уточнили, что, согласно прогнозу, нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще не менее двух-трех суток, хотя повторное достижение текущих максимумов маловероятно.

Физики рассказали, что скорость солнечного ветра резко возросла с 400 до более чем 800 километров в секунду, а плотность межпланетной плазмы — почти в 100 раз.

Причиной новой магнитной бури ученые называют солнечную вспышку уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X), произошедшую два дня назад.

«Почему сила солнечного выброса была так недооценена (а прогноз был лишь на незначительные возмущения, максимум на слабые бури), предстоит разбираться физикам. До этого, за последние четыре года, на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня, а именно — 12 мая в текущем году, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017-го. Более крупных событий за это время не происходило», — уточнили в ФИАН.

Кроме того, на Земле сейчас регистрируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. Около полуночи зона сияний была почти над всем Скандинавским полуостровом. Сейчас она сместилась на территорию Канады, вплоть до ее южных границ. Если геомагнитная активность не спадет, то территории России зона полярных сияний достигнет в период 20-23 часов по московскому времени. Однако, скорее всего, полоса сияний будет располагаться над Россией лишь в зоне северных областей выше 65 градусов северной широты.