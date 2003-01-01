На Земле ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца

Пик геошторма придется на утреннее время.
Завтра, 8 августа, около 07:00 утра по московскому времени на Землю обрушится мощная магнитная буря уровня G2. Это будет самое сильное геомагнитное возмущение с 13 июня, сообщают ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Буря станет следствием мощной солнечной вспышки класса M4.4, произошедшей 5 августа. Изначально ученые предполагали, что выброс плазмы пройдет мимо Земли, но новые расчеты показали, что планету заденет ядро облака.
Ухудшение геомагнитной обстановки начнется уже в ночь с 7 на 8 августа, когда Земля войдет в зону влияния крупной корональной дыры на Солнце. Ожидается, что индекс геомагнитной активности Kp достигнет значения 6.
Прогноз на бурю может измениться, так как даже небольшое отклонение траектории плазменного облака способно значительно изменить силу воздействия на Землю.
— Достаточно, чтобы траектория выброшенного вещества отклонилась от расчетной всего на 3-5 градусов, чтобы буря не произошла. Впрочем, это работает и в другую сторону: если выброс отклонится в сторону планеты, может произойти буря более высокого балла. Вероятность этого составляет 5%, — отметили специалисты.
Магнитные бури могут влиять на работу энергосистем, спутников и радиосвязь. В северных широтах возможно появление полярных сияний.