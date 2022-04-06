На Земле ожидается сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце

Рекордный по плотности солнечный ветер устремился в сторону нашей планеты.
Как рассказали в паблике «AstroAlert», ученые зафиксировали утром 11 апреля вспышку около центра диска Солнца, сопровождавшуюся мощным длительным выбросом корональных масс в направлении Земли.
В связи с этим был опубликован прогноз о том, что 14 апреля 2022 года к планете прибудет необычайно плотный солнечный ветер.
Геомагнитная буря может продлиться более полусуток.
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