На Земле ожидается сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце

Рекордный по плотности солнечный ветер устремился в сторону нашей планеты.

Как рассказали в паблике «AstroAlert», ученые зафиксировали утром 11 апреля вспышку около центра диска Солнца, сопровождавшуюся мощным длительным выбросом корональных масс в направлении Земли.

В связи с этим был опубликован прогноз о том, что 14 апреля 2022 года к планете прибудет необычайно плотный солнечный ветер.

Геомагнитная буря может продлиться более полусуток.