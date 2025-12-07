На Земле ожидаются сильные магнитные бури и полярные сияния

Во вторник и среду, 9–10 декабря, на Земле ожидаются магнитные бури уровня G2–G3 (средней и сильной интенсивности).

Они станут результатом прямого воздействия выброса плазмы после солнечной вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Вспышка произошла в области Солнца, находящейся прямо на линии «Солнце — Земля», что делает предстоящий удар по магнитосфере планеты практически фронтальным и максимально эффективным. Ожидается, что пик геомагнитных возмущений придётся на вторую половину дня 9 декабря. Продлятся предположительно до четверга, 11 декабря.

Высокая геомагнитная активность создаёт предпосылки для возникновения полярных сияний. Зимний период традиционно более благоприятен для их наблюдения из-за ранних сумерек и, как правило, более прозрачной атмосферы в морозную погоду. Однако в центральных регионах России в настоящее время преобладает облачная погода, что может существенно ограничить видимость явления.

Последний раз прямой удар солнечной плазмы, вызвавший магнитную бурю уровня G4 (сильную), наблюдался 12–13 ноября. 1 декабря Земля была по касательной затронута облаком от мощной вспышки класса X, что также привело к возмущениям, близким по силе к ожидаемым в ближайшие дни.

Напомним, 26 ноября ожидалась мощная магнитная буря, вызванная воздействием быстрого солнечного ветра из корональной дыры.