На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

Российские учёные рассказали, чем это может грозить человечеству.

Сегодня, 15 сентября, на поверхности Земли зафиксировали самую сильную за 3 месяца магнитную бурю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Событие в общих чертах прогнозировалось еще несколько дней назад, однако сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Все агентства ставили в прогнозах максимальные уровни около G1. Исходя из мировых каталогов, последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1–2 июня этого года, то есть более 3 месяцев назад, — рассказали там.

Согласно подсчётам учёных, геомагнитная обстановка продолжит ухудшаться в течение 4-6 суток. При этом ситуация может начать развиваться самым непредсказуемым образом, поскольку не поддаётся сколь-либо объективной математической оценке.

— Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации, — объяснили эксперты.

Напомним, магнитные бури способны негативно влиять на работу земных энергосистем, связь и навигационное оборудование, а также расширяют географию наблюдений за полярными сияниями.