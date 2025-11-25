На Землю обрушится мощная магнитная буря

Сегодня, 26 ноября, на Земле ожидается мощная магнитная буря, вызванная воздействием быстрого солнечного ветра из корональной дыры.
По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, пик геомагнитных возмущений прогнозируется на утренние часы, когда индекс возмущенности достигнет пяти баллов — красного уровня опасности.
Исследователи отмечают, что скорость солнечной плазмы превысила ожидаемые показатели, что привело к более раннему началу геомагнитных возмущений.
К 15:00 буря начнет постепенно стихать. По прогнозам ученых, возмущения магнитного поля сохранятся до 18:00 и продолжат ощущаться в течение следующих суток. Прогнозируется, что индекс Kp в течение дня будет колебаться от 2,67 до 5,0 единиц.
Согласно долгосрочным прогнозам, неспокойная геомагнитная обстановка сохранится и 27–28 ноября.
Ранее на Земле наблюдалась мощнейшая магнитная буря.