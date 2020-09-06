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На жалобы в соцсети глава Карелии предложил мужикам на селе помочь строителям отремонтировать детсад (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 07 Сентября 2020
фото: паблик "Подслушано в п.Салми"
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В поселке Салми Питкярантского района Карелии подрядчик не успел отремонтировать садик к началу учебного года, и Артур Парфенчиков в комментарии в соцсетях дал совет, как можно ускорить процесс.

В паблике "Подслушано в поселке Салми" местные активисты опубликовали фото детского сада "Улыбка", который строители не успели отремонтировать к началу учебного года.

"Улыбка" к приёму детей готова! Браво БарановуР.С", - с сарказмом прокомментировали авторы фото недоделки.

Неожиданно пост прокомментировал глава Карелии Артур Парфенчиков, который предложил мужикам помочь строителям отремонтировать детсад, и поставил своего деда в пример.

"Крышу делают не чиновники. В данном случае подрядчик, который выиграл право на ремонт, затянул начало работ, - написал Артур Парфенчиков. - Можно было ставить вопрос о расторжении и объявлении нового конкурса, но тогда точно ушли бы в осень. Из двух зол выбрали, видимо, меньшее - применим штрафные санкции. Очень много ремонтов идёт по республике в этом году, строительных ресурсов не хватает. Может быть, салминским мужикам просто помочь сейчас строителям быстрее сделать? Я уверен, мой дед так бы и сделал".

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Комментарии

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Asu
2020-09-07 09:13:54
Вообще в нормальной стране не дедов в пример на жалобы населения ставят, а прокуратуру возбуждать начинают.
Off
2020-09-07 08:54:00
Типичная модель современной власти. Выделили деньги- -заказчик-подрядчик-откат-денег мало -саботаж- помощь от народа -украденные деньги на запад.
Leopol'd
2020-09-07 08:53:21
... и все в шоколаде!
Строители выполнили подряд с минимальным штрафом, чиновники отчитались об исполнении задачи, ещё и бюджет сэкономили (штрафы). И только мужики местные бесплатно поработали на благо вышеперечисленных. Правда немного и на свое.
Сергей
2020-09-07 08:49:22
И Парфёнчиков, и и министры - законные представители народа. Народу нужен ремонт детского садика. Законные представители решали эту задачу. И не решили. Предлагают решить её своим избирателям. Виноват народ? В чём? Выбрал представителей неспособных решить эту задачу. Как-то так получается.
Asu
2020-09-07 08:48:09
Именно чиновник выбирал подрядчика и ставил подпись... Так зачем тогда он нужен такой недальновидный. Пусть и там мужики решают тогда...
Сергей
2020-09-07 08:40:23
Что значит помочь? Все работы должны выполняться по Договорам.
Сергей
2020-09-07 08:36:04
Руководители и министры избираются и назначаются для постоянного решения задач по обеспечению нормальной жизни региона, а не только для проведения конкурсов и заключения договоров с подрядчиками. А дальше - хоть трава не расти.
Клещ
2020-09-07 08:18:21
браво! Давай дедов на достройку посылать! Продолжу и продлю глубокую мысль - давай их еще и проблемные дома для обманутых дольщиков достроить пошлем. Много всего им доделывать придется.
asusls
2020-09-07 08:13:58
"Очень много ремонтов идёт по республике в этом году, строительных ресурсов не хватает" - чьих строительных ресурсов, правительства? Карелии? России?
Думающий
2020-09-07 08:07:03
А что? Прав Глава! Чего не помочь!?
Ведь есть же активные люди везде, да и для себя ведь делают то!?
Можно какому нибудь пенсионеру организовать бригаду, просто желающих, молодых ребят, после школы, потом наверняка найдется и спонсор для этой бригады!!??!!
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