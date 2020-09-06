На жалобы в соцсети глава Карелии предложил мужикам на селе помочь строителям отремонтировать детсад (ФОТО)

В поселке Салми Питкярантского района Карелии подрядчик не успел отремонтировать садик к началу учебного года, и Артур Парфенчиков в комментарии в соцсетях дал совет, как можно ускорить процесс.

В паблике "Подслушано в поселке Салми" местные активисты опубликовали фото детского сада "Улыбка", который строители не успели отремонтировать к началу учебного года.

"Улыбка" к приёму детей готова! Браво БарановуР.С", - с сарказмом прокомментировали авторы фото недоделки.

Неожиданно пост прокомментировал глава Карелии Артур Парфенчиков, который предложил мужикам помочь строителям отремонтировать детсад, и поставил своего деда в пример.

"Крышу делают не чиновники. В данном случае подрядчик, который выиграл право на ремонт, затянул начало работ, - написал Артур Парфенчиков. - Можно было ставить вопрос о расторжении и объявлении нового конкурса, но тогда точно ушли бы в осень. Из двух зол выбрали, видимо, меньшее - применим штрафные санкции. Очень много ремонтов идёт по республике в этом году, строительных ресурсов не хватает. Может быть, салминским мужикам просто помочь сейчас строителям быстрее сделать? Я уверен, мой дед так бы и сделал".