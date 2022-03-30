На ж/д вокзале в Москве люди по полчаса стоят в очереди в «Макдоналдс» за гамбургерами

На Ленинградском вокзале в Москве работает «Макдоналдс», хотя компания еще в марте объявила о временном закрытии всех своих ресторанов в России из-за ситуации на Украине.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото, на которых запечатлел очереди в «Макдоналдс» на Ленинградском вокзале в Москве.

«Люди стоят в „Макдоналдс“ по полчаса в очереди, чтобы гамбургер купить. Урны рядом не успевают убирать. В двух шагах кафешка есть — она пустая. Зашел туда, купил гамбургер за 200 рублей — никакой очереди. А там молодежь психует».

Напомним, компания «Макдоналдс» в марте объявила о временном закрытии всех своих ресторанов в России из-за ситуации на Украине.