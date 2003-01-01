На железнодорожных переездах Карелии с начала года произошло 6 аварий

Столкновения с железнодорожным составом — один из самых опасных видов дорожных аварий.

Госавтоинспекция Карелии напоминает о внимательности на переездах. На железнодорожных переездах республики с начала года произошло 6 ДТП, аварий с пострадавшими не зарегистрировано. В 2024 году совершено 7 столкновений транспортных средств с поездами. В результате трех из них, один человек погиб, двое получили травмы. Все аварии произошли вследствие нарушения водителем правил проезда железнодорожного переезда.

Госавтоинспекция предупреждает о последствиях несоблюдения правил и напоминает, что, в соответствии со статьей 12.10 КоАП РФ, за нарушение водителю предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Нарушив правила проезда железнодорожных путей повторно, можно лишится права управления транспортными средствами сроком на один год.