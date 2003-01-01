РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
Тема недели
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30 Статьи
Новости

Артур Парфенчиков открыл «умную» спортивную площадку в Сортавале

12:50

На перекрёстке рядом с Лобановским мостом в Петрозаводске изменилась организация движения

12:30

На железнодорожных переездах Карелии с начала года произошло 6 аварий

12:00

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

11:30

Петрозаводчанин попался на краже алкоголя из магазина

11:00

В Карелии 21-летнюю «закладчицу» отправили в колонию

10:30

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе

10:00

Сразу 23 тысячи мальков онежского лосося выпустили в Шую после вмешательства Совфеда

09:30

Книга карельской писательницы представлена на ярмарке во Франкфурте

09:00

В Карелии проведут ревизию объектов культурного наследия

08:30

Тело женщины обнаружено в воде в Пряжинском районе

21:56

В широкий прокат вышла мелодраматическая комедия «Сердцеед»

21:15

Wildberries набирает в Карелии работников по уличным объявлениям и в интернете

19:30

Переменная облачность: прогноз погоды в Карелии на 18 октября

19:00

Ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте

18:40

Студенты узнали, как очищаются сточные воды

18:25

Много пострадавших: военный микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе в Карелии

18:02

Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

17:42

«Убийственный штраф»: бизнесмен Белуга оспаривает рекордный штраф в Верховном суде Карелии

17:30

Человек пострадал в ДТП на трассе в Прионежье

17:20

Музыку из японских аниме исполнят в «Ночь искусств» в Карелии

16:40

Поэт из Петрозаводска стал победителем московского фестиваля

16:20

«Ещё немного, и люди бы погибли»: карельские моряки спасли тонущую в Балтике яхту

16:00

Мошенники выманили у петрозаводчанки 400 тысяч рублей под предлогом «оцифровки архива»

15:40

Родные просят помощи в поисках пропавшей в Пудожском районе женщины

15:20

В Минкультуры Карелии прокомментировали информацию о ликвидации сортавальской «Школы искусств и ремесел»

15:00

На трассах Карелии из-за гололеда автомобили массово съезжают в кюветы

14:50

Долг вырос вчетверо: карельская фирма заплатит 200 тысяч рублей за неуплату штрафа ГАИ

14:40

Карельскому пожарному, который вытащил из горящего дома мужчину, вручили медаль

14:20

В карельской школе обнаружили муляжи мин времен Великой Отечественной войны

14:00

Правительство Карелии приобрело 386 квартир в новостройках для расселения аварийного жилья

13:50

В Петрозаводске начнут принимать ртутные лампы

13:40

В Карелии «детей войны» будут официально поздравлять с юбилеями

13:30

Одностороннее движение возобновили на Голиковке

13:20

МЧС Карелии напомнило правила движения в гололед

13:10

Карельский мрамор будут использовать при реставрации Исаакиевского собора

13:00

«Наушники под курткой»: петрозаводчанин дважды обокрал магазин в Петрозаводске на Кукковке

12:45

Банк России: в Карелии развивается туризм и растет производство бумаги

12:30

Нарушений строительных работ у здания филармонии в Петрозаводске не выявлено

12:20

МВД предупредило о новой схеме обмана с ошибочными переводами на карту

12:15

Лишённый прав водитель устроил погоню с полицией на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе

12:00

В Петрозаводске благоустроили набережную Лососинки и создали новый бульвар

11:50

Главе Петрозаводска показали изменения на верхней Ключевой

11:35

23-летняя автоледи сбила переходившую через дорогу пенсионерку в Петрозаводске

11:20

При раннем бронировании квартиру в «Talojarvi. Город у воды» можно приобрести по минимальной цене

11:20

Мурманчанин похитил золотые украшения из карельского гостевого дома в Пудожском районе

11:00

Госавтоинспекция Карелии предупредила о гололеде на дорогах

10:40

«Охта Групп Карелия» приглашает на открытие нового пешеходного бульвара и набережной

10:24

Автомобиль сбил пожилую женщину на перекрёстке в Петрозаводске

10:20

139 000 ₽ за м² — ваша квартира в ЖК «Равновесие» уже ждёт вас

10:10

Новый ФАП начал работу в Суоярвском округе

10:00

Поисковики нашли останки красноармейца с Алтая, погибшего в Карелии

09:45

Культурное наследие под защитой: начинается ревитализация исторических цехов Александровского завода

09:30

Многодетная мама из Карелии завоевала титул на конкурсе «Миссис Вселенная-2025»

09:00

В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей

08:40

Мясо с истекшим сроком годности продавали в Петрозаводске

08:20

В Госдуме предложили создать сеть медицинских хостелов

08:00

Пропавшую 14-летнюю девочку нашли в Петрозаводске

07:40

Тренер из Карелии будет готовить к Олимпиаде в Милане сборную Молдавии

07:20

Жителю Петрозаводска придется вернуть полученные в аренду земельные участки в Кондопожском районе

07:00

Помещения ликвидированной «Школы искусств и ремёсел» в городе Сортавала вернули в муниципальную собственность

06:40

В Госдуме предлагают ограничить использование пальмового масла

00:10
На железнодорожных переездах Карелии с начала года произошло 6 аварий
Сегодня 12:00 Происшествия
Поделиться

Столкновения с железнодорожным составом — один из самых опасных видов дорожных аварий.

фото: © «Столица на Онего»

Госавтоинспекция Карелии напоминает о внимательности на переездах. На железнодорожных переездах республики с начала года произошло 6 ДТП, аварий с пострадавшими не зарегистрировано. В 2024 году совершено 7 столкновений транспортных средств с поездами. В результате трех из них, один человек погиб, двое получили травмы. Все аварии произошли вследствие нарушения водителем правил проезда железнодорожного переезда.

Госавтоинспекция предупреждает о последствиях несоблюдения правил и напоминает, что, в соответствии со статьей 12.10 КоАП РФ, за нарушение водителю предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Нарушив правила проезда железнодорожных путей повторно, можно лишится права управления транспортными средствами сроком на один год.

Обсудить (0) в ленту
«Охта Групп Карелия» приглашает на открытие нового пешеходного бульвара и набережной
17 октября, 10:24 Благоустройство
Сразу 23 тысячи мальков онежского лосося выпустили в Шую после вмешательства Совфеда
Сегодня, 09:30 Общество
Много пострадавших: военный микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе в Карелии
17 октября, 18:02 Происшествия
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
17 октября, 17:42 Происшествия
«Ещё немного, и люди бы погибли»: карельские моряки спасли тонущую в Балтике яхту
17 октября, 16:00 Общество
Артур Парфенчиков открыл «умную» спортивную площадку в Сортавале
12:50 Общество
На перекрёстке рядом с Лобановским мостом в Петрозаводске изменилась организация движения
12:30 Общество
На железнодорожных переездах Карелии с начала года произошло 6 аварий
12:00 Происшествия
Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста
11:30 Общество
Петрозаводчанин попался на краже алкоголя из магазина
11:00 Происшествия
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение