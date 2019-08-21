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Новости. Общество
18:40, 21 Августа 2019
фото: © ИТАР-ТАСС

На жилье 14 ветеранам ВОВ выделено 22 млн рублей

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Дополнительное финансирование из федерального центра позволит до конца 2019 года обеспечить жильем 14 ветеранов Великой Отечественной войны в Карелии.

Об этом сообщил в среду во время заседания оргкомитета "Победа" республики замминистра социальной защиты региона Алексей Детков, пишет ТАСС.

"В республике было предусмотрено 12,051 млн рублей, но в середине года приняты поправки в закон о федеральном бюджете, в рамках которого выделены еще 9 млн 751,7 тысяч рублей. Эти средства в июле доведены до Республики Карелия. Таким образом общий объем средств составил почти 22 млн рублей на этот год. Средства должны быть направлены на обеспечение жильем 14 ветеранов", – сказал он.

Изначально в 2019 году власти планировали обеспечить новым жильем восемь ветеранов. Шестеро из них уже получили денежные компенсации на покупку квартир, что составляет 40% от годового показателя. Всего, по данным министерства соцзащиты региона, в улучшении жилищных условий нуждаются 20 ветеранов.

Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан, куда в том числе входят малолетние узники концлагерей, имеют право на получение денежной компенсации на покупку жилья или квартиры по договору соцнайма. По словам Деткова, последний вариант за все время реализации президентского указа не востребован. Размер компенсации в третьем квартале 2019 года составит 1,6 млн рублей.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-08-21 22:05:06
9 лет назад, к очередному юбилею победы объявили о том, что ВСЕМ ветеранам выделят квартиры. Потом немалую их часть "кинули" по формальным признакам. Теперь в очередной раз отчитываются о выделении средств...
Так ведь всем уже выдано, по вашим отчетам.
Гнусно это! Самым молодым ветеранам 92 года, а их все завтраками кормят.
Гость
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