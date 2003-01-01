На жителя Сортавальского округа напал знакомый и ударил бутылкой из-под коньяка по голове

Фигуранту грозит наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Житель Сортавальского округа ударил своего знакомого бутылкой и нанес ему этим тяжкий вред, о чем сообщили в полиции Карелии. По статье об умышленном причинении вреда здоровью возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит наказание до восьми лет лишения свободы. Пострадавший был доставлен в районную больницу с серьезной травмой головы.
— Мужчины случайно встретились ночью у магазина и вспомнили старую ссору. В ходе конфликта 48-летний гражданин умышленно ударил оппонента бутылкой из-под коньяка по лицу, затем по голове. Тот упал, на время потеряв сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. Травма, причиненная ему, была квалифицирована как тяжкий вред здоровью, — сообщили в ведомстве.
Подозреваемый скрылся с места преступления, но уже наутро был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он дал признательные показания.