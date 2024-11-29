У «Фонтанов» нет плохой погоды: на зимний фестиваль в Петрозаводске зарегистрировались около 700 жителей

В карельской столице прошло открытие традиционного лыжного фестиваля.

Около 700 жителей Петрозаводска зарегистрировались на традиционный лыжный Фестиваль «Зимние фонтаны», сообщили в паблике МУ «Дирекция спорта».



У «Фонтанов» нет плохой погоды — всем известные строки с легкостью можно отнести и к сегодняшнему открытию традиционного Фестиваля. Снежок, конечно, капризно подвел одержимых лыжников, но на природу обид не было и на настроении никак не сказалось. С утра потянулся лыжный народ на любимую лесную территорию, которая встретила горожан с заметным комфортом и настроением

— написали в сообществе.





Регистрация участников проходила в новом кафе, где было тепло и уютно. С 10 утра и до 15 часов без перерыва подходили на трассу горожане, получали карточки участников и пешком отправлялись до «развилки» — сделать первые отметки.

Как отметили в источнике, три километра пешком давали возможность вспомнить десятилетнюю историю Фестиваля «Зимние фонтаны», в частности, талисманы каждого, чтобы поучаствовать в викторине и на финише получить сладкий приз.



Всего около 700 жителей города зарегистрировалось на городской Фестиваль «Зимние фонтаны», добавили а паблике.