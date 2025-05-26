На Змеиной горе в Карелии запретили заниматься скалолазанием

Запрет действует до особого распоряжения, сообщили местные власти.

С 6 июня в Карелии на Змеиной горе в национальном парке «Ладожские шхеры» временно запрещено заниматься скалолазанием, альпинизмом и другими видами наземного экстремального спорта. Соответствующий приказ издала дирекция ФГУП «Национальный парк „Ладожские шхеры“», сообщается в паблике Лахденпохского района в ВК.

Как говорится в документе, введено временное ограничение рекреационного использования части территории вокруг «Змеиной горы».

«Запрет действует до особого распоряжения и направлен на предотвращение возможного ущерба природным комплексам, объектам растительного и животного мира этого участка парка», — говорится в документе.

Напомним, накануне, 5 июня, у горы обнаружили два несанкционированных лагеря. Юные скалолазы из Санкт-Петербурга покоряли Змеиную гору. В таком отдыхе чиновники увидели опасность для детей.