Набережная Петрозаводска превратилась в каток (ФОТОФАКТ)

Жители столицы Карелии предлагают выдать туристы коньки прямо на вокзале.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовали фото набережной, которая теперь больше напоминает каток.

«На набережной каток. По всей длине пешеходной зоны чистый лёд, а под ним вода. Можно в прямом смысле слова ходить по воде. Если получится ходить... Лучше брать с собой коньки. И туристам обязательно коньки выдавать прямо на выходе с вокзала», - комментирует автор свои фото.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил, почему сейчас не надо вывозить снег с улиц Петрозаводска.