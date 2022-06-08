Набережной Петрозаводска дали название под выстрелы пушки (ВИДЕО)

Участок берега Онежского озера от Речного вокзала до устья реки Лососинка получил название Петровская набережная.

Соответствующее постановление в канун 350-летия основателя Петрозаводска подписал глава карельской столицы Владимир Любарский, сообщили в администрации города.

«С такой идеей некоторое время назад ко мне обратились в личных сообщениях горожане. Инициатива, безусловно, правильная. Особенно в год 350-летия Петра I, — отметил Владимир Любарский. — С самого начала истории города набережная в Петрозаводске имела первостепенное значение: основную связь с миром город имел только по воде. Набережная всегда была лицом города, здесь строили самые красивые и основательные дома — завод, фортеции, дворцы царя Петра и князя Меншикова. Сегодня в районе набережной Петрозаводска сосредоточены самые живописные места города: Петровский сад, Прибрежный парк, Петровский сквер, причал Водного вокзала».

В честь грядущего юбилея императора в минувшую среду, 8 июня, из макета исторической пушки были выпущены три залпа. При этом участвовали глава Карелии Артур Парфенчиков и начальник департамента-пресс-секретаря председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов. Процесс контролировал Петр I. Видео с залпом опубликовал на своей странице в соцсети Владимир Любарский.