Набережную Петрозаводска приводят в порядок ко Дню города

Рабочие меняют бетонные плиты и реставрируют скульптуру "Рождение Петрозаводска".

28 июня Онежская набережная станет главной площадкой для двух праздничных мероприятий. В этот день в Петрозаводске отметят День города и День Республики.

Компания «Карелид» продолжает менять поврежденные бетонные плиты на новые. А «Баренц Групп» помогает в косметическом ремонте скульптурной композиции «Рождение Петрозаводска». Все работы обещают завершить к праздникам. Об этом мэр города Инна Колыхматова написала на своей странице в ВК.

Подписчики поинтересовались, когда откроют туалеты на набережной. В мэрии заверили, что произойдет это уже завтра, 6 июня.

Ранее в ротонде на набережной вновь установили белое пианино.