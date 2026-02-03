Набережную Петрозаводска украсили ледовые работы учащихся Школы скульпторов

Петрозаводский фотограф Илья Тимин разместил фото ледовых работ учащихся Школы скульпторов.

Учащиеся школы скульпторов завершили обучение. Результат их практической работы есть на набережной. Именно их скульптуры будут приветствовать гостей юбилейного фестиваля «Гиперборея-2026».

Петрозаводский фотограф Илья Тимин успел запечатлеть скульпторов за работой. В заключительный день многие из них работали глубоко затемно.

— Пока Петрозаводск сладко спал и только готовился к официальному открытию «Гипербореи», тайные агенты Снежной королевы — ученики ледовой школы и заправские ледовые скульпторы — спешили закончить свои предфестивальные творческие проекты. Кто-то работал всю ночь напролёт. И это того стоило, — написал Илья Тимин.

К слову, среди учеников школы — дочь его дочь Анна Тимина. Она также принимает участие в основном конкурсе. С командой они сделают малую снежную скульптуру «Кижская регата». Также в «Гиперборее» участвуют и старшие дочери фотографа Алена и Кристина. Они студентки ПетрГУ. Их команда посвятит работу карельской игре кюккя.

Ранее сообщалось, что ледовая скульптура в честь музея «Кижи» появилась на набережной Петрозаводска.