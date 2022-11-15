Набережную Петрозаводска украсят фигурами героев русских сказок

Конкурс снежных и ледовых скульптур в рамках фестиваля «Гиперборея» в этом году будет посвящен русскому фольклору.

Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.

По условиям конкурса участники установят на набережной Онежского озера фигуры героев русских сказок, былин, басен, песен и других авторских и фольклорных произведений.

«Вспомним персонажей русских эпических произведений, поэм, мифов, сказок, былинных богатырей, воинов, побеждающих зло в образе различных змеев, драконов и прочих чудищ, пантеон которых широк — Идолище поганое, Калин-царь, Морской царь, Соловей-разбойник, Тугарин Змеевич. И сила наша русская представлена всеми известными героями — Ильей Муромцем, Алешей Поповичем, Добрыней Никитичем, Садко, Святогором», — говорится в обращении оргкомитета.

Фестиваль пройдет с 7 по 11 февраля. Прием заявок уже начался.