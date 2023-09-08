Наблюдатели оценили, как проходили муниципальные выборы в Карелии

В общественный штаб жалоб на ход голосования не поступало.

В общественный штаб по наблюдению за выборами в Карелии не поступало жалоб, касающихся хода голосования. Об этом заявил член штаба и Общественной палаты РК Валерий Таборов.

По словам руководителя штаба, доктора юридических наук Алексея Тайбакова, общественные наблюдатели внимательно следили за ходом голосования, в том числе и электронного, которое проходило в Беломорском, Сегежском и Питкярантском округах.

«Перед нами стояла задача обращать внимание на нештатные ситуации и сигнализировать о них. Всё проходило в полном соответствии с утвержденным порядком», - добавил Тайбаков.

«За легитимностью выборов на каждом избирательном участке следил корпус независимых общественных наблюдателей, - отметила председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова. - Мы координировали их работу, осуществляли мониторинг хода избирательного процесса и проверку возможных фактов нарушений. К концу третьего дня работы наблюдатели нарушений не выявили. Выборы проходили спокойно».

Муниципальные выборы в Карелии проходили 8, 9 и 10 сентября в 11 районах и трех муниципальных округах. В Беломорском, Питкярантском и Сегежском округах избиратели впервые в республике получили возможность проголосовать дистанционно. По состоянию на 18.00 часов явка на выборах составила 19,62%, явка участников дистанционного электронного голосования — 77,11%.