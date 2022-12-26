Набор продуктов для «Оливье» в Карелии подорожал более чем на 10%

Стоимость продуктов для традиционных новогодних салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» в Карелии выросла по сравнению с прошлым годом.

Расчеты опубликовал Карелястат.

Приготовление «Оливье» теперь обойдется дороже на 10,57%, а «Сельди под шубой» - на 3,45%.

Больше всего выросли цены на варёную колбасу (на 18,16%), зелёный горошек и маринованные огурцы (12,88%), майонез (на 12,02%). Вместе с тем картофель подешевел на 37,55%, морковь – 12,01%, яйца куриные – 10,26%, лук репчатый – на 7,96%.

На удорожание салата «Сельдь под шубой» за год повлиял рост цен на сельдь и майонез на 14,00% и 12,02% соответственно. Остальные ингредиенты стали дешевле от 37,55% на картофель до 7,96% на лук репчатый.