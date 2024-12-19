Набрав продуктов на 10 тысяч рублей, жительница Петрозаводска хотела вынести их из магазина без оплаты

Забрать бесплатно не удалось - подоспели росгвардейцы и отвезли в полицию нечистую на руку горожанку.
Тревожная кнопка сработала в одном из сетевых магазинов на Первомайском проспекте в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.
Сотрудники ведомства оперативно выдвинулись на вызов для выяснения обстоятельств происшествия.
Директор магазина рассказала прибывшим росгвардейцам о попытке кражи. Выяснилось, что неизвестная женщина взяла с прилавка продукты, сложила их в тележку, а потом прошла мимо кассы, не оплатив товар. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.
Сотрудники Росгвардии установили, что нарушительницей является 43-летняя жительница Петрозаводска. Представители силового ведомства задержали злоумышленницу и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
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