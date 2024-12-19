Набрав продуктов на 10 тысяч рублей, жительница Петрозаводска хотела вынести их из магазина без оплаты

Забрать бесплатно не удалось - подоспели росгвардейцы и отвезли в полицию нечистую на руку горожанку.

Тревожная кнопка сработала в одном из сетевых магазинов на Первомайском проспекте в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

Сотрудники ведомства оперативно выдвинулись на вызов для выяснения обстоятельств происшествия.



Директор магазина рассказала прибывшим росгвардейцам о попытке кражи. Выяснилось, что неизвестная женщина взяла с прилавка продукты, сложила их в тележку, а потом прошла мимо кассы, не оплатив товар. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.



Сотрудники Росгвардии установили, что нарушительницей является 43-летняя жительница Петрозаводска. Представители силового ведомства задержали злоумышленницу и передали полиции для дальнейшего разбирательства.