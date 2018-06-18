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Новости. Культура
10:04, 18 Июня 2018

Началась продажа билетов на фестиваль Ruskeala Symphony

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Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony пройдет в горном парке "Рускеала" в Карелии с 24 по 25 августа.

Как указано на сайте мероприятия, мраморные скалы горного парка вновь станут естественными декорациями для музыкального фестиваля Ruskeala Symphony под открытым небом.
"Мероприятие приобретет статус международного, а его программа с участием звезд из Европы, Азии и Южной Америки - более обширной и разнообразной. В дни проведения фестиваля горный парк "Рускеала" разместится одна из площадок VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo", - отмечают организаторы.

В 2018 году фестиваль состоится в рамках Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Карелии, при поддержке Министерства культуры России и правительства республики.
В дни фестиваля для его гостей будет работать специальная парковка, способная принять 800 автомобилей.

Билеты по цене от 600 рублей можно купить через сайт фестиваля.

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