Началась проверка полицейских Петрозаводска, допустивших убийство в служебной машине

Следственный комитет Карелии рассказал подробности убийтва, совершенного в полицейском автомобиле.

Следственным отделом по Петрозаводску расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства.

По версии следствия, 28 февраля обвиняемый, будучи задержанным сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения, доставлялся на служебной автомашине в отдел полиции. В спецотсеке для задержанных служебного автомобиля обвиняемый напал на другого задержанного, который там находился, и причинил ему ножевое ранение. В результате потерпевший скончался от полученных телесных повреждений.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В ходе расследования уголовного дела действия сотрудников будут проверены и им будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в полицейской машине произошло убийство: участник драки зарезал оппонента сразу после задержания на улице столицы Карелии.