Началась проверка смертельного ДТП в Карелии, где погиб подросток

Прокуратура начала проверку страшной аварии в Пудожском районе.

Прокуратура Карелии начала проверку смертельного ДТП в Пудожском районе, сообщили в надзорном ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, водитель автомобиля Kia Rio потерял управление. Автомобили вылетел в кювет и опрокинулся. Семнадцатилетний подросток, один из пассажиров машины, погиб на месте.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства аварии.

Страшное ДТП на 462 километре трассы «Вологда — Медвежьегорск» произошло рано утром сегодня, 24 июня. В кювет вылетел автомобиль, в котором семья с тремя детьми ехала из Мурманска в Дагестан.