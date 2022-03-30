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Началась работа над альтернативной моделью новой транспортной системы Петрозаводска

Новости. Общество
15:03, 06 Апреля 2022
фото: © freepik

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Карельский научный центр РАН приступил к работе над математическим моделированием новой транспортной схемы города — одновременно с аналогичным исследованием, которое проводит ФАУ «РОСДОРНИИ».

Ученые КарНЦ РАН разработают собственную модель, которая будет рассматриваться в рамках транспортной реформы, задуманной администрацией Петрозаводска.

Сейчас разработчики изучают направление пассажиропотоков, как это делало ранее ФАУ «РОСДОРНИИ».

«Мы просим горожан найти несколько минут для прохождения опроса. Чем больше данных мы получим от непосредственных участников движения в городе, тем эффективнее будет работать создаваемая система», –пояснил руководитель исследования доктор физико-математических наук, директор Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН Владимир Мазалов.

По его словам, получив необходимое количество ответов, ученые применят к ним статистические методы и получат картину по городу. Также они будут фиксировать текущий поток, определять вероятные задержки на маршрутах. В работе будет учитываться информация с камер наблюдения, открытые данные о количестве жильцов домов, числе предприятий и их работников и многое другое.

Работа ведется по проекту «Разработка и исследование математических моделей и программ нахождения равновесия транспортных потоков и оптимизации транспортной сети на примере Петрозаводска», поддержанному Российским научным фондом в рамках регионального конкурса.

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