Началась регистрация на «Лыжню России – 2026»

Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет на Кургане 14 февраля.

Начался прием заявок на участие во всероссийском старте «Лыжня России», который пройдет 14 февраля, сообщает Центр спортивной подготовки. Площадкой проведения всероссийских соревнований станет «Курган». С 9 по 13 февраля в Петрозаводске будет работать комиссия по допуску.

Каждый участник должен представить в комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, оригинал медицинского заключения врача о допуске к участию в соревнованиях, согласие на обработку персональных данных.

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше — при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Допуск участников в категорию «Юноши/ девушки 2008 г. р. и младше» осуществляется до 2015 года включительно.

Дистанции соревнований:

— дистанция 5 км — юноши 2008 г. р. и младше, девушки 2008 г. р. и младше;

— дистанция 10 км — мужчины 2007 г. р. и старше, женщины 2007 г. р. и старше;

— массовый забег на дистанцию 500 м — до 8 лет включительно;

— массовый забег на дистанцию 3 300 м — без ограничения по возрасту.



Напомним, «Лыжня России» — одно из крупнейших зимних спортивных соревнований года. С 1982 года на старт по всей стране выходят сотни тысяч единомышленников, неравнодушных к лыжам, здоровому и активному отдыху. Мероприятие объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. Суммарно в гонке участвуют свыше полумиллиона человек более чем в 70 регионах России. В прошлом году в Карелии ко Всероссийской массовой гонке присоединились порядка 8000 любителей лыжного спорта.