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Началась выдача ковид-сертификатов по антителам

Новости. Общество
16:19, 21 Февраля 2022
фото: © Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

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Минцифры России сегодня запустило новый сервис на Госуслугах, где можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19.

«Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью», — сказал замглавы Минцифры Олег Качанов, чьи слова цитирует «Интерфакс».

Принимаются результаты в том числе экспресс-тестов на антитела. Срок действия сертификатов о наличии антител к коронавирусу составит шесть месяцев со дня получения результатов теста. При наличии положительных результатов ПЦР-теста, который подтверждают результаты теста на антитела, может быть оформлен сертификат сроком на 1 год с момента получения результатов ПЦР.

Как пояснили в министерстве, COVID-сертификаты о перенесённом заболевании по уровню антител можно получить только один раз в том случае, если ранее документов о болезни или вакцинации не выдавалось.

«Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации. Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии)», — говорится в сообщении ведомства.

Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), и действует документ шесть месяцев.

На Госуслугах также начала работать функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Кроме того, Минцифры совместно с Минздравом реализовали функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 — на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.

Ранее Минздрав РФ внес в форму сертификатов о вакцинации против коронавируса и перенесенном заболевании возможность его получения при наличии положительного результата теста на антитела к COVID-19.

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