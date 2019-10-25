Началась выдача льготных займов предпринимателям в моногородах Карелии

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия приступил к выдаче микрозаймов бизнесу в монопрофильных населенных пунктах.

Первый микрозайм на приобретение основных средств был предоставлен 22 октября предпринимателю из Сегежи на сумму 3 млн рублей.

Об условиях кредитования читайте в интернет-газете "Вести Карелии".