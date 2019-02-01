Начали действовать новые правила потребительского кредитования

В России вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым ставка потребительского кредита сроком до одного года не должна превышать 1,5% в день.

Это большая ставка всё равно — представьте себе в годовом выражении. Если говорить о ставке 1,5% в день, то речь идёт о ставке почти 550% годовых. Понятное дело, что это абсолютно ростовщический процент. То же касается и объема штрафов: вы взяли кредит на 100 тыс., а штрафов начислили в 250 тыс. Разве это справедливая ситуация?

Подробнее о кредитовании и процентах читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".