Начали действовать штрафы за навязывание дополнительных услуг

Эксперты сомневаются в их эффективности.

С приходом ноября начали действовать новые штрафы за навязывание покупателю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг.

Для лучшей защиты простых потребителей была дополнена статья 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Предпринимателям также придется расплатиться и за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя о нарушении его прав.

Какие суммы предусмотрены законом, а так же почему эксперты считают эти штрафы неэффективными в некоторых случаях, знает проект «Жизнь и кошелек».