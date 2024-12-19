«Начали кормить - продолжайте»: в соседнем с Карелией регионе краснокнижный коршун осложнил жизнь местным жителям

В соцсетях поделились видео с краснокнижным коршуном.

В поселке Путилово Кировского района Ленинградской области заметили редкого краснокнижного черного коршуна, поделились в группе «Хищные птицы». Местные жители стали подкармливать редкого гостя. Но когда подкормка прекратилась, птица стала «вредничать» и нападать на домашних животных.

«Начали кормить — продолжайте. Первое правило подкормки птиц зимой», ━ написала подписчица группы. Многие в комментариях придерживаются того же мнения, отмечая, что миграция коршунов закончилась в сентябре и без подкормки эта птица может погибнуть.