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Начались новогодние чартерные авиарейсы из Москвы в Петрозаводск — летят сотни туристов

Новости. Общество
11:44, 31 Декабря 2021

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Первым чартерным авиарейсом из Москвы в Петрозаводск 30 декабря прилетели 180 пассажиров.

Еще два рейса ожидаются 2 и 5 января.

Для гостей организованы специальные туры продолжительностью 4 дня.

«Новогодняя чартерная программа в Карелию — это признание региона на федеральном туристическом рынке, за которым стоит долгий и кропотливый труд огромного числа специалистов индустрии гостеприимства. И сегодня мы говорим спасибо туроператорам, водителям автобусов, администраторам, горничным, сопровождающим, инструкторам, отельерам, рестораторам, а также благодарим за доверие 180 пассажиров первого чартера, которые выбрали Карелию местом для встречи Нового года», — отметила начальник регионального Управления по туризму Анна Борчикова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-12-31 12:06:06
Праздник к нам приходит
Ковид к нам приходит.
Веселья вкус и вирус бодрящий...)))
Экспeрд
2021-12-31 11:55:56
Зачем дед мороз на фото к шапке хвост пришил ? В це эуропе это уже не модно. Тамошние зоозащитники ему бы надавали лещей.
Кеша
2021-12-31 11:51:46
Классно , ковид в Карелии уничтожен напрочь ,welcome :)
Гость
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