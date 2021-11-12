Начались новогодние чартерные авиарейсы из Москвы в Петрозаводск — летят сотни туристов

Первым чартерным авиарейсом из Москвы в Петрозаводск 30 декабря прилетели 180 пассажиров.

Еще два рейса ожидаются 2 и 5 января.

Для гостей организованы специальные туры продолжительностью 4 дня.

«Новогодняя чартерная программа в Карелию — это признание региона на федеральном туристическом рынке, за которым стоит долгий и кропотливый труд огромного числа специалистов индустрии гостеприимства. И сегодня мы говорим спасибо туроператорам, водителям автобусов, администраторам, горничным, сопровождающим, инструкторам, отельерам, рестораторам, а также благодарим за доверие 180 пассажиров первого чартера, которые выбрали Карелию местом для встречи Нового года», — отметила начальник регионального Управления по туризму Анна Борчикова.