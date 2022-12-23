Начались поиски еще одного пропавшего жителя Петрозаводска

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приступил к розыску жителя Петрозаводска Алексея Маянцева.

Об этом сообщается на странице отряда Вконтакте.

О местонахождении мужчины ничего не известно с 18 декабря.

Поисковики просят помочь в розыске.