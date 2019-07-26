Начались поставки медицинской техники в центральные районные больницы Карелии

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Карелии реализуются мероприятия, направленные на развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры для оказания помощи детям.

Медицинские организации, оказывающие помощь детям, оснащаются современным медицинским оборудованием в соответствии с разработанной региональной программой. Поставки медтехники начались в центральные районные больницы. Так, Сегежская ЦРБ получила аппарат УЗИ, фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта у детей и лор-оборудование общей стоимостью почти 6 млн рублей. Новое диагностическое оборудование – более 20 единиц, общей стоимостью более 20 млн рублей – поступило в Питкярантскую, Калевальскую, Олонецкую, Кондопожскую, Лоухскую и Кемскую ЦРБ.

"С начала года в нашу больницу уже поступили комплекс для многосуточного мониторирования, два 12-канальных электрокардиографа, спирометр и два автоматических аппарата для измерения внутриглазного давления. Кроме этого, приобретен автомобиль "Соболь" для работы выездной бригады в отдаленных населенных пунктах. Специалисты ЦРБ совершили на нем уже два выезда – в поселки Кривой Порог и Панозеро", - рассказал главный врач Кемской ЦРБ Григорий Кокорин.

Современное оборудование до конца года поступит и в детские учреждения здравоохранения Петрозаводска.

Напомним, объем финансирования мероприятий проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры для оказания помощи детям" в Республике Карелия составляет почти 73 млн рублей.