Начались проблемы с доступом к веб-версии WhatsApp

Пользователи сообщают о проблемах с доступом к WhatsApp, в частности, с доступом к веб-версии мессенджера.

Как сообщает «Интерфакс», по данным сервиса Downdetector, максимум жалоб на проблемах с мессенджером зафиксирован около 11:00 по московскому времени, сейчас их становится меньше. Более 60% жалуются на проблемы с подключением сервера, 21% — на работу приложения, остальные — на проблемы с отправкой сообщений.

Как убедились несколько корреспондентов «Интерфакса» до сих пор сохраняются проблемы с доступом к web-версии (то есть десктопной версии) мессенджера, а также доступом к сайту WhatsApp.com.

С 4 марта в России заблокирована соцсеть Facebook, с 14 марта — соцсеть Instagram. Обе они вместе с мессенджером WhatsApp принадлежат компании Meta.

Как пишет в своем телеграм-канале «Эшер II», где отслеживаются блокировки, интернет-эксперт Филипп Кулин, проблемы с web-версией мессенджера WhatsApp может быть связана с ограничением доступа к Facebook и Instagram.