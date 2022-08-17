Начались работы по восстановлению Успенской церкви, бревна привезут из-за пределов Карелии

Администрация Кондопожского района Карелии объявила о начале работ по восстановлению Успенской церкви, сгоревшей в 2018 году в результате поджога.

Об этом сообщается на официальной странице администрации Вконтакте.

«Восстановление уникальной Успенской церкви в Кондопоге перешло со стадии проведения необходимых экспертиз, согласования смет и разработки проектной документации на этап физических работ. Деревья для новой церкви уже отобраны, их заготовка пройдет зимой, когда стволы будут особенно плотными», — сообщили в администрации.

Восстанавливать храм будет компания «Интехстрой», зарегистрированная во Владимире.

«Поэтому лес для обработки стволов будет заготавливаться не в Карелии, а ближе к производству — в Кировской области, также известной высоким качеством лесных ресурсов. Так подрядчику удастся сэкономить сотни тысяч рублей на логистику от места заготовки до цеха обработки, а потом до места строительства», — пояснили власти Кондопожского района.

Работы финансируются в рамках федеральной программы «Развитие культуры» и должны быть завершены в августе 2024 года.

Успенская церковь — памятник архитектуры 18 века — сгорела в результате поджога 10 августа 2018 года. Виновным признали подростка из Петрозаводска, который приехал на каникулы к бабушке в Кондопогу. Он проходит лечение в психоневрологическом диспансере.