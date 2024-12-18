Начались съемки новой интерпретации сказки «Морозко»

В новом фильме про Морозко засветятся карельские пейзажи.

Стартовали съемки новой версии знаменитой сказки «Морозко», сообщили в издании «Родина». Режиссер Эдуард Бордуков пообещал зрителям совершенно иной взгляд на эту историю.

Уточняется, что новая экранизация «Морозко» кардинально отличается от культовой советской версии 1964 года. Согласно сюжету, две подруги, Марфа и Настя, сталкиваются с древней магией, которая лишила их деревни зимы. Девушкам предстоит не только справиться со сварливой матерью, но и победить злую колдунью, растопить сердце Морозко и найти свою любовь.

Для создания атмосферы сказки съемочная группа выбрала живописные локации в разных регионах России ━ в том числе и в Карелии. Зрители увидят на экране кадры деревни Сельга из олонецкого района и горного парка Рускеала.

«Как рассказал режиссер картины Эдуард Бордуков, они делают сказку-блокбастер и должны удивлять широкого зрителя — и новыми сюжетными ходами, и эпичностью происходящего в кадре. Поэтому борьба добра со злом будет зрелищнее, чем это было в старой версии «Морозко»», ━ добавили в издании «Родина.

В фильме снимутся: Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Светлана Колпакова, Артем Быстров, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Вадим Соснин, Ольга Тумайкина, Валентина Мазунина, Владимир Сычев, Михаил Тарабукин.

А премьера новой версии сказки «Морозко» запланирована на 14 февраля 2026 года.