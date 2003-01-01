Начальник Госавтоинспекции Карелии Андрей Червочкин уходит на пенсию

Без малого 40 лет Андрей Владимирович посвятил службе в органах внутренних дел.
Сегодня, 27 сентября, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Карелия, Андрей Владимирович Червочкин, отмечает свой 60-летний юбилей и уходит на почетный заслуженный отдых. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.
Он прошел долгий путь от обычного милиционера мотовзвода до начальника ГАИ Карелии. С 2013 года он занимает должность начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Карелия.
— Коллектив Госавтоинспекции МВД по Республике Карелия выражает глубокую признательность за неоценимый вклад в дело безопасности дорожного движения, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность служебному долгу. Желает Андрею Владимировичу крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия, реализации всех планов и всего самого наилучшего на новом этапе жизни! — говорится в сообщении коллег.